Spiegel Geschichte 21:15 bis 22:15 Dokumentation Afghanistan - Die gescheiterte Befreiung GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Anfang 2010 steht die britische Armee in Afghanistan vor einem Scherbenhaufen. In der Provinz Helmand kämpfen ihre Truppen gegen einen unerbittlichen und gut bewaffneten Feind, den sie nicht besiegen können. Als der Einsatz immer mehr Todesopfer unter den Briten fordert, stellt die britische Öffentlichkeit die gesamte Operation in Frage. Der zweite Teil der Dokumentation erzählt die Geschichte vom Versuch der Briten, sich aus dem Konflikt zurückzuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Afghanistan - The Lion's Last Roar