Spiegel Geschichte 06:45 bis 08:05 Dokumentation Meine Familie, die Nazis und ich USA, ISR, D 2011 Stereo 16:9 Merken Heinrich Himmler, Hermann Göring, Amon Göth - diese Namen erinnern ewig an die menschenverachtenden Verbrechen der Nazizeit. Eine Last, die ihre Nachfahren noch heute tragen. Wie leben die Kinder und Enkelkinder von Hitlers engsten Vertrauten heute mit ihrem Erbe? In der Dokumentation beginnen Kinder und Enkel der NS-Täter eine Aufarbeitung auf ganz persönlicher Ebene. So verschieden wie die Protagonisten des Films, so unterschiedlich sind auch die Wege, die sie gefunden haben, um mit ihrem schweren Familienerbe umzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitler's Children

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 364 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 124 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 124 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 124 Min.