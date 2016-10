Sky Atlantic HD 03:05 bis 04:15 Krimiserie The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht Ein raffiniertes Biest USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Detective Box (Bill Camp) zögert noch, Naz (Riz Ahmed) anzuklagen, obwohl die Beweislast erdrückend scheint. Ist der so harmlos wirkende 23-Jährige wirklich ein kaltblütiger Killer? Naz' Familie muss eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen, während der Tatverdächtige eine Horror-Nacht in Untersuchungshaft verbringt. - Das US-Justizsystem als Vorhof zur Hölle: John Turturro und Riz Ahmed in einer düsteren Crimeserie auf den Spuren von "The Wire". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Jack Stone) Michael Williams (Freddy) Riz Ahmed (Nasir Khan) Jeannie Berlin (Helen) Glenne Headly (Alison) Bill Camp (Box) Originaltitel: The Night Of Regie: Steven Zaillian, James Marsh Drehbuch: Peter Moffatt Altersempfehlung: ab 16

