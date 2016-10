Sky Atlantic HD 01:15 bis 02:05 Actionserie Strike Back Falsche Spuren GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Einer der inzwischen fertiggestellten Sprengköpfe wird von anti-westlichen, süd-nigerianischen Rebellen abtransportiert. Bei einer Schießerei in einem Township von Johannesburg mit der Polizei explodiert dieser. Damien (Sullivan Stapleton) hofft noch immer, die abtrünnige CIA-Agentin Christy zur Zusammenarbeit zu bewegen, doch es wird klar, dass sie sich an die Terroristen verkauft hat. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Damien Scott) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Originaltitel: Strike Back Regie: Bill Eagles Altersempfehlung: ab 16