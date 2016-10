Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Gewinner und Verlierer F, CDN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken XIII (Stuart Townsend) wird nun von der Regierung gejagt ebenso wie von dem mysteriösen Agenten, der ihn gefoltert hat. Außerdem will sich der Konzern Synequanon für den auf ihn verübten Anschlag rächen. XIII sucht verzweifelt nach Hinweisen für die gewaltige globale Verschwörung, der er langsam auf die Schliche kommt. - Die zweite Staffel der mitreißenden Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Stephen McHattie (President Carrington) Greg Bryk (Amos) Vanessa Matsui (Laura Amos) Roxane Mesquida (Betty) Bruce Ramsay (Max Vargas) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Duane Clark Drehbuch: Denis McGrath, Peter Rowley Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 12