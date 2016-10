Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien Boardwalk Empire Das durstigste Land der Welt USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Atlantic City, 1931: Nucky Thompson (Steve Buscemi) hängt Erinnerungen an den Beginn seiner kriminellen Karriere nach, wie er 1884 als Straßenjunge erstmals den Commodore (John Ellison Conlee) traf. Unterdessen beschäftigen ihn auch ganz aktuelle Probleme: In Kuba will er gemeinsam mit Sally Wheet (Patricia Arquette) einen Deal mit der Bacardi Corporation vorantreiben. In New York beginnt Lucky Luciano (Vincent Piazza) derweil einen kühnen Plan umzusetzen, dessen Auswirkungen auch Nucky auf Kuba zu spüren bekommt. - Der Auftakt zur finalen Staffel der emmyprämierten Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Nucky Thompson) Stephen Graham (Al Capone) Shea Whigham (Elias "Eli" Thompson) Michael Shannon (Van Alden) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Michael Kenneth Williams (Chalky White) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Howard Korder, Terence Winter, Nelson Johnson, Cristine Chambers Altersempfehlung: ab 16