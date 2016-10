Sky Atlantic HD 13:05 bis 13:55 Mysteryserie Twin Peaks Coopers Träume USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Magazin mit Kontaktanzeigen taucht ein äußerst freizügiges Foto von Laura Palmer (Sheryl Lee) auf. Es stellt sich heraus, dass Laura die Interessenten in Jacques Renaults Blockhaus empfing. Agent Cooper und Sheriff Truman (Kyle MacLachlan, Michael Ontkean) machen sich auf die Suche nach der Hütte. Unterdessen belauscht Audrey (Sherilyn Fenn) ein brisantes Gespräch zwischen ihrem Vater Benjamin (Richard Beymer) und Catherine Martell (Piper Laurie). - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Dale Cooper) Michael Ontkean (Harry Truman) Mädchen Amick (Shelly Johnson) Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Richard Beymer (Benjamin Horne) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Sherilyn Fenn (Audrey Horne) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Mark Frost Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12