Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Luck Ace Counters Smythe's Move with His Own USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gangster "Ace" Bernstein (Dustin Hoffman) erzielt einen kleinen Sieg gegen seinen Erzfeind Mike (Michael Gambon), doch der hat bereits eine andere Idee. Trainer Walter Smith (Nick Nolte) meldet seinen Champion "Gettin' Up Morning" für das lukrative Western Derby an. Dort wird es auf "Pint of Plain", das Pferd von "Ace" und seinem Partner Gus (Dennis Farina) treffen. - Spannend, starbesetzt und spektakulär gedreht: Michael Manns gefeierte Serie um krumme Deals an der Pferderennbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Chester Bernstein) Dennis Farina (Gus Demitriou) John Ortiz (Turo Escalante) Richard Kind (Joey Rathburn) Kevin Dunn (Marcus) Ian Hart (Lonnie) Ritchie Coster (Renzo) Originaltitel: Luck Regie: Allen Coulter Drehbuch: David Milch, John R. Perrotta, Jay Hovdey Musik: James Jandrisch

