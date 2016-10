Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:00 Serien Angels in America In Vitro USA, I 2003 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Tony Kushner verwebt die Geschichten von acht Personen im Amerika der 80er-Jahre. Darunter der konservative Anwalt Roy Cohn (Al Pacino), die Mormonin Hannah (Meryl Streep) und dem an AIDS erkrankten Prior (Justin Kirk), der von einem Engel (Emma Thompson) Botschaften erhält. - Starbesetzte, mit elf Emmys und fünf Golden Globes augezeichnete Gesellschaftskritik. Regie führte Oscarpreisträger Mike Nichols ("Die Reifeprüfung"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Kirk (Prior Walter) Ben Shenkman (Louis Ironson) Melissa Wilder (Louis's Sister) Fatima Da Silva (Cousin Doris) Jeffrey Wright (Belize) Florence Kastriner (Louis' Mother) Emma Thompson (Nurse Emily) Originaltitel: Angels in America Regie: Mike Nichols Kamera: Stephen Goldblatt Altersempfehlung: ab 12

