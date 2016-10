Heimatkanal 02:25 bis 03:55 Familiensaga Sturmzeit Sturmzeit D 1999 Nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Link Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Anfang der Achtzigerjahre: Alexandra fährt zu Galuzzo in die toskanische Fabrik, denn dort stehen die Maschinen still. Es fehlt das Geld, das Markus gebraucht hat, um teure Läden anzumieten, in denen Alexandras Kollektionen verkauft werden sollen. Markus verträgt keinen Zweifel an seinen Plänen. Er ist eifersüchtig auf Dan Wolff und wird gewalttätig gegen Alexandra, was er wenig später wieder bereut. Maksim Marakov glaubt mit dem Anbruch der Gorbatschow-Ära, dass sich seine Ideale doch noch verwirklichen werden. Sigrid, Susannes Tochter, kann seine Euphorie nicht teilen. Sie will nach der Entlassung ihrer Mutter aus dem Gefängnis die DDR verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nadja Tiller (Felicia) Rolf Illig (Maksim Marakov) Leslie Malton (Belle) Renate Krößner (Susanne) Sandra Speichert (Alexandra) Julia Jäger (Sigrid) Helmut Berger (Markus Leonberg) Originaltitel: Sturmzeit Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Wolfgang Kirchner, Bernd Böhlich Kamera: Peter Ziesche Musik: Tamás Kahane, Pascal Obispo, Tamás Kahane, Pascal Obispo, Patricia Kaas , Erkan Aki

