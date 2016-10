Heimatkanal 23:05 bis 23:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Heimische Hölzer D 2002 Stereo Merken Martin organisiert für die Bauern eine Baum-Auktion. So können sie ihre seltenen heimischen Hölzer viel gewinnbringender verkaufen. Am Morgen nach der Auktion gibt es eine schreckliche Überraschung: eine unter Schutz stehende Eibe ist gefällt und gestohlen worden. Jetzt ist Martin gefragt, kann er den Täter überführen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Peter Dollinger Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Bernhard Zeller

