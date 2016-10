Heimatkanal 08:35 bis 10:00 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Ein Sechser für einen Seitensprung D 1991 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Der Bauer Heini Heuberger ist extrem geizig und nachtragend, worunter seine Familie sehr zu leiden hat. Er selbst gönnt sich allerdings in der Stadt einige Abwechslung. So hat er sich in die Serviererin des Bahnhofrestaurants verleibt, ohne zu wissen, dass diese seine Schwägerin ist. Dass dies ein schwerer Fehler war, merkt er, als sie plötzlich bei ihm daheim auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Heini Heuberger, Bauer) Gerda Steiner (Resi Heuberger) Petra Auer (Luise Heuberger) Nino Maria Korda (Peter Linsmeier) Gerda Steiner (Tante Hanni) Erich Seyfried (Amandus Huber) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Inge Borg Kamera: Ludwig König

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 246 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 102 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 66 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 46 Min.