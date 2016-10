Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 38 Die Leibwächter der schönen Barbara D 2005 Stereo Merken Der Uhrenhändler Werner Klauser wird auf dem Parkplatz des Rosenbräu überfallen und erschossen. In Verdacht gerät Rolf Weber, ein ehemaliger Mitarbeiter, den Klauser vor Jahren wegen Unterschlagung angezeigt hatte. Die Witwe des Ermordeten könnte Weber sogar identifizieren, doch ihm gelingt die Flucht. Korbinian Hofer und Ulrich Satori bieten der schönen Zeugin Schutz an, sie findet Unterschlupf auf deren Bauernhof. Doch schon die erste Nacht wird zum Horror. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Pascal Hoffmann Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

