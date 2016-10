Sky Krimi 15:35 bis 16:20 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 35 Der verräterische Papagei D 2004 Stereo Merken Gitarrist Robert Köhler wird erschlagen aufgefunden. Seine Freundin, Bandmitglied Tessa, plante eine Solokarriere, was Köhler verhindern wollte. Der zwielichtigen Musikmanager Klaus Zimmer wollte sie dabei unterstützen. Hat er den Mord begangen, um an der jungen Sängerin Geld zu verdienen? Als die Kommissare herausfinden, dass Tessa über eine Affäre Köhlers Bescheid wusste, gerät sie selbst unter Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Christoph Klünker Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12