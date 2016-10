Sky Krimi 11:30 bis 12:25 Krimiserie Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Aye, Aye, Sir D 1997 Stereo Merken Die Leiche eines jungen Türken wird aus der Isar gefischt. Er wurde zu Tode geprügelt. Weder Ausländerhass noch Blutrache kommen als Motiv in Frage. Während Berg den Geliebten der Mutter aufsucht, recherchiert Chris in einem Kung-Fu-Verein, den der Türke besuchte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Franz Berg) Krista Posch (Beate Claudius) Giulio Ricciarelli (Elvis Kogler) Oliver Mink (Roland "Rolli" Bauer) Chris Hohenester (Chris Schmitt) Originaltitel: Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Regie: Holger Barthel Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Thomas Mauch Musik: Yullwin Mak, Giorgio Moroder

