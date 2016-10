RTL Crime 03:20 bis 04:10 Actionserie Das A-Team Bruchlandung USA 1983 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 9: Die Männer des A-Teams müssen im Busch notlanden und werden selbst in der Wildnis in einen gefährlichen Fall verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Ed Winter (Reporter Mitchell Barnes) Philip Sterling (Grant Eldridge) Originaltitel: The A-Team Regie: Arnold Laven Drehbuch: Babs Greyhosky Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12

