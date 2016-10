RTL Crime 20:15 bis 21:05 Abenteuerserie Crossbones Im Reich des Teufels USA 2014 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: Die Karibikinsel Santa Compana ist ein Mekka für Verbrecher und alle anderen, die sich den Regeln des Britischen Königreichs widersetzen. Hier hat Blackbeard seine Vorstellung einer Staatsform verwirklicht, die er als uneingeschränkter Herrscher anführt. Sein Ziel ist es, das gerade entwickelte Chronometer in seinen Besitz zu bringen, um dadurch auf hoher See allen anderen Schiffen überlegen zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (Edward 'Blackbeard' Teach) Richard Coyle (Tom Lowe) Claire Foy (Kate Balfour) Yasmine Al Massri (Selima El Sharad) David Hoflin (Charlie Rider) Chris Perfetti (Tim Fletch) Tracy Ifeachor (Nenna Ajanlekoko) Originaltitel: Crossbones Regie: David Slade Drehbuch: Neil Cross, Amanda Welles, James V. Hart, Colin Woodard Kamera: Christopher Baffa Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 16

