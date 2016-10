Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Show Roy Black - eine Schlagerlegende D 2013 Stereo 16:9 Merken Roy Black - der Star einer ganzen Generation, der Liebling aller Schwiegermütter, der Schlagerkönig. Vor 25 Jahren, am 09.Oktober 1991 starb er auf tragische Weise, einsam in einer Fischerhütte. Weggefährten erinnern sich in einem ganz besonderen Portrait: Otto Retzer, Regisseur von 'Ein Schloss am Wörthersee', genauso wie Bubi Heilemann, der Roy Black für die BRAVO fotografierte. Auch sein ehemaliger Manager Wolfgang Kaminski erinnert sich an seine Jahre an der Seite des Schlagerstars wider Willen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Roy Black - eine Schlagerlegende

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 82 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 77 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 72 Min.