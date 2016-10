Goldstar TV 06:00 bis 09:00 Show MusikWecker Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Flotte Schlager und gute Laune für den neuen Tag. Bei diesem Schlagerfrühstück stehen neben vielen deutschen Hits auch internationale Titel auf dem Programm. U.a. mit: Stefan Zauner, Andreas Martin, Abba, Gottfried Würcher, Udo Wenders, Marc Pircher, Laura Wilde, Klubbb3, Fernando Express, Austria 3, Roland Kaiser, Middle Of The Road, Stefan Peters, Alexander Klaws, Nicki, Klostertaler, Sigrid & Marina, Olaf, Uwe Busse, Blue System, Matthias Reim, Cathrin Geissler, Amigos, Fantasy, Maria Voskania, Petra Frey, Brunner & Brunner, Simone, San Ventura, Boney M., Stefanie Hertel, Andy Borg, Kristina Bach, Spider Murphy Gang, Claudia Jung, Nicole, Achim Petry, Linda Hesse, Peter Orlof In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MusikWecker

