Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Die Rache des James Forrest USA 1968 Merken Bei einem Postkutschenüberfall werden alle Passagiere getötet. Nur Victoria Cannon und ein Mann namens James Forrest überleben. Doch beide geraten in die Hände der Banditen. Victoria rettet Forrest das Leben. Aber der hat ein Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Jack Elam (Mackdin) Ted Jordan (Bayliss) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: D. C. Fontana Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12