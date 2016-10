Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Little Joe verliebt sich USA 1963 Merken Julia Grant und ihr kleiner Sohn Tommy sind zu Besuch auf der Ponderosa Ranch. Little Joe verliebt sich in die junge Frau. Julia aber träumt von einer großen Karriere als Schauspielerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Pat Crowley (Julia Grant) Robert F. Hoy (Chuck Miller) Lester Matthews (Forrester) Originaltitel: Bonanza Regie: Christian Nyby Drehbuch: David Dortort, Norman Lessing Kamera: William P. Whitley, Haskell Boggs Musik: David Rose

