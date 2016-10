KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 46 Die Reise zum Nordhorn NL, D, I, CDN 2011-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Reise zum Nordhorn: Violetta schleicht sich in Mias Zimmer, um ihr Buch zu stehlen. Doch da werden beide nach Centopia gerufen. Das Orakel führt sie diesmal zum Nordhorn. Noch immer weiß Mia nicht, wer Varia ist. Wieder hat sie den Elfenplan an Rixel verraten. Doch seine Bosheit gegenüber den Bluebardos, fällt auf Rixel zurück. Die Tiere unterstützen die Elfen und locken Rixel in eine Falle. Gut, dass sie mit dem wärmenden Blütenblatt der Feuerblume ausgestattet sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Jens-Christian Seele, Herbert Gehr, Marc Meyer Musik: Gerd Kaeding, Titellied: Linus de Paoli gesungen von Luzie Hahn

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 221 Min. Nachtcafé

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:45

Seit 80 Min. Snooker

Sport

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 65 Min. Der Jahrhundertprozess

Dokumentation

ARTE 10:55 bis 11:50

Seit 40 Min.