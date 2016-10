KI.KA 15:00 bis 15:45 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Gehen oder bleiben? / Die Wahrheit über Evie AUS, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Gehen oder bleiben?: Mimmi ist enttäuscht von Ondina und geht ihr aus dem Weg. Ondina hat sich nämlich entschlossen, mit Erik an Land zu leben und nicht mehr zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückzukehren. Auch bei ihrer Arbeit im Meerespark hat Mimmi Ärger - mit frechen kleinen Kunden. Derweil treffen sich Cam und Carly zu ihrem ersten Date zum Angeln. Dabei geht jedoch einiges schief und die beiden landen als Schiffbrüchige auf der Insel Mako. Die Wahrheit über Evie: Evie hat sich bei ihrem erkälteten Vater angesteckt. Eigentlich eine normale Sache, aber als Evie niesen muss, passiert Ungewöhnliches. Sie steckt Sonnenschirme in Brand oder toastet Brote. Mimmi kann sich das nicht erklären, weil sich Meerjungfrauen eigentlich nie erkälten. Sie braut einen Heilungstrank, doch der wirkt nicht wie vorhergesehen. Unterdessen kommt es im Café zum Eklat: Erik wird aufgrund seiner Unzuverlässigkeit entlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac) Dominic Deutscher (Cam) Gemma Forsyth (Evie) Kerith Atkinson (Rita) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua Musik: Titellied: "I Just Wanna Be" Chantelle Defina & Jack Dacy