KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Percys Drachenbande Sissibelle und der Zauberspiegel / Störte und der mächtige Wal B 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sissibelle und der Zauberspiegel: Sissibelle mag es überhaupt nicht, wenn sie nicht im Mittelpunkt steht. Sie verhält sich wie die Fee, die in den Bann eines Zauberspiegels geriet. Dieser Spiegel sagte der Fee genau das, was sie hören wollte und spaltete sie somit von ihren Freunden ab. Auch Sissibelle gerät in den Bann des Spiegels und weder Flap-Flap, Störte noch Percy können ihr zeigen, dass der Spiegel gefährlich ist und lügt. Sie brauchen einen listigen Freund, der Sissibelle das wahre Gesicht des Zauberspiegels zeigt. Nuts lässt sich von dem Gerede des Spiegels nicht beeindrucken und schnell zeigen sich dessen wahre Absichten. Störte und der mächtige Wal: Frau Eule hat ihren Schülern die Aufgabe gegeben, verschiedene Blätter auf dem Schulhof zu sam-meln. Als Störte auf seinem Blatt eine Spinne entdeckt, will er das vermeintliche Monster zertre-ten, wird jedoch von Frau Eule zurechtgewiesen. Sie erzählt die Geschichte eines Piraten und seinen Freunden. Sie sind wie immer auf der Suche nach einem Schatz, als sie auf der Karte ein Gebiet entdecken, in dem Seemonster leben. Aber das, was der Pirat und seine Freunde vorfinden ist kein Ungeheuer, sondern ein großer, lilafarbener Wal. Er ist nicht böse, sondern möchte die Abenteurer nur vor den Haien warnen. Und weil Störte und die anderen nun in Sicherheit sind, revanchieren sie sich bei ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Szerkus (Percy) Zalina Sanchez (Sissibelle) Max Asmus (Störte) Sarah Kunze (Flip-Flap) Sebastian Schulz (Schnipp) Originaltitel: Percy's Tiger Tales Regie: Federico Milella Drehbuch: Myles McLeod, Jonathan Trueman, Steve Middleton Musik: Yves Barbieux

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 244 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 100 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 64 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 44 Min.