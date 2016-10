KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten geht es heute ins Wasser. Robert Metcalf sing ein Lied von drei kleinen Fischen und einem Hai, der ziemlich viel gefressen hat. Kalle träumt auf seinem Kletterbaum vom Urlaub am Meer und davon, dass er vergessen hat das Badewasser abzustellen. Ein Taucher steigt mit Putzzeug in einen ganz besonderen Teich: Was er dort wohl sauber machen will? Bei "Yam!Yam!" gibt es leckeren Blubberfisch mit Lachstomate und Händchen braucht Hilfe beim Angeln. Anke zeigt die mehr oder weniger erfolgreiche Dressur ihres Goldfischs Schuppi, der von einem ins andere Wasserglas springen soll. Tanja und André verabschieden sich mit einem Hai-Reim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

