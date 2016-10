FOX 01:30 bis 02:15 Mysteryserie Outcast Die falsche Seite USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kyle will nicht mehr warten und bittet Mark, ihn bei der Suche nach Allison zu unterstützen. Mark und Megan versöhnen sich unterdessen und nehmen sich vor, an ihrer Ehe zu arbeiten. Nach der Schmach vom Gedenktag kämpft Reverend Anderson derweil um die Kontrolle über seine Kirchengemeinde und die Stadt. Dieser Versuch endet allerdings in einer Konfrontation - und zwar ausgerechnet mit Sidney. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Betsill (Tommy) Pete Burris (Ogden) Reg E. Cathey (Chief Giles) Debra Christofferson (Kat Ogden) David Denman (Mark Holter) Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Originaltitel: Outcast Regie: Howard Deutch Drehbuch: Robert Kirkman, Adam Targum Altersempfehlung: ab 16