FOX 23:15 bis 00:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Zwei Kugeln USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Marty Deeks wird in einem Supermarkt in einen Raubüberfall verwickelt und dabei angeschossen. Das Team versucht mit Hochdruck, die Täter zu ermitteln. Schnell stellt sich heraus, dass Deeks nicht zufällig zum Opfer wurde. Er wurde überwacht und war scheinbar die Zielperson der Täter. Aber dann kommen die Ermittler dahinter, dass er nur der Köder war, um das restliche Team angreifbar zu machen. Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (pecial Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta 'Hetty' Lange) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Kate Woods Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson