FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Wayward Pines Das Buch des Lebens USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach und nach rücken immer mehr Abbies an den elektrischen Zaun von Wayward Pines, weswegen Jason eine fatale Entscheidung fällt. Theo und Xander müssen nun ihre Differenzen beiseitelegen, um ihn aufzuhalten, bevor die Menschheit endgültig verloren ist. In Rückblenden wird unterdessen David Pilchers Suche nach seinem Auserwählten erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Patric (Dr. Theo Yedlin) Nimrat Kaur (Rebecca Yedlin) Josh Helman (Xander Beck) Tom Stevens (Jason Higgins) Kacey Rohl (Kerry Campbell) Djimon Hounsou (CJ Mitchum) Toby Jones (David Pilcher) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Mathias Herndl Drehbuch: Mark Friedman

