FOX 06:55 bis 07:40 Krimiserie Navy CIS Legende USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem ein Marine in Washington zuerst gefoltert und dann ermordet wurde, ist das NCIS-Team in höchster Alarmbereitschaft. Gibbs und McGee fliegen nach Los Angeles, um dort mit dem NCIS-Büro für besondere Angelegenheiten über den Fall zu sprechen. Der Fall ist so komplex, wie von den Agents befürchtet: Der Ermordete war offenbar in illegale Waffenlieferungen verwickelt, wobei es Hinweise auf eine terroristische Schläferzelle mit Sitz in Los Angeles gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Shane Brennan Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

