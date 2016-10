Niederlande 1 21:25 bis 22:15 Sonstiges Ik Vertrek Mike & Ton Nicaragua, Austria NL 2016 HDTV Merken Mike en Ton kochten in 2005 spontaan een vervallen resort op Nicaragua. Zonder verder overleg met het thuisfront begonnen zij een heel nieuw leven in de tropen. Tien jaar later brengen we hen opnieuw een bezoek en zien we hoe ze van een grote vervallen bende, een klein paradijsje hebben gemaakt. Alleen: Ton wil met pensioen en Mike wil door. Hoe gaan ze dit oplossen? En hoe zou het gaan met Wout, Shilpi en Anne-Rose Kelderman-van Roomen? Ze vertrokken in 2011 naar Oostenrijk om een pension te beginnen en dat ging gepaard met de nodige irritaties. Een WC delen met de gasten die ook nog eens hun stinkende sokken laten slingeren, is natuurlijk ook niet fijn. Wout moest van Shilpi bijklussen om te kunnen voorzien in het levensonderhoud, maar kon geen baantje vinden. Vijf jaar later zit de familie er nog en hebben ze een hele nieuwe markt aan weten te boren... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ik vertrek