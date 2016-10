TNT-Serie 01:30 bis 02:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord am Sonntagmorgen USA 1986 Merken Jessica stattet dem skrupellosen Geschäftsmann Christopher Bundy einen Besuch ab, um mit ihm ein ernstes Wörtchen zu reden. Doch am nächsten Morgen ist Christopher Bundy tot... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Michael Horton (Grady Fletcher) Bert Convy (Christopher Bundy) Carol Lawrence (Rachel D'Argento) Michele Nicastro (Vanessa) Robert Stack (Chester Harrison) Bobby Di Cicco (Antonio D'Argento) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Peter Crane Drehbuch: Gerald K. Siegel Kamera: Dennis Dalzell Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12