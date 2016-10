TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 44 Väter und Töchter USA 2012 16:9 Merken Nachdem Maya verschwunden ist, machen sich Emily und ihr Vater auf die Suche nach ihr. Auf dem Busbahnhof finden sie heraus, dass ihre Spur nach San Francisco führt, doch ob sie wirklich in den Bus gestiegen ist, bleibt unklar. Hannas Mutter hat indes die Polizeiakte gefunden und Wilden ausgehändigt. Nach dem großen Ballabend für Väter und Töchter erfährt Spencer ein Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Charles Grant Craig, Bryan M. Holdman Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6