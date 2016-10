TNT-Serie 13:15 bis 14:00 Serien Reign - le destin d'une reine L'ultime sacrifice USA 2014 16:9 Merken Der König wird immer wahnsinniger und unberechenbarer. Er träumt davon, Francis zu vergiften und an dessen Stelle Mary zu heiraten, um an England zu kommen. Bash und Nostradamus finden den Schatten, der prophezeit, dass die Pest über das Land hereinbrechen wird, sollte er die Götter nicht beschwichtigen. Lola bekommt indes ihr Kind, wobei es Komplikationen gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (Prince Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: David Frazee Drehbuch: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta, Doris Egan Musik: Trevor Morris