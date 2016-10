TNT-Serie 09:15 bis 10:00 Serien Revenge Information USA 2014 16:9 Merken Emily hat einen der Angreifer aus Victorias Spitalzimmer entführt. Nachdem ein Komplize sich in einer Gefängniszelle anscheinend das Leben genommen hat, beginnt Emily zu ermitteln. Bei einem Date mit Cop Ben versucht sie, mehr über Polizeichef Alvarez herauszufinden. Nachforschungen stellt auch Victoria an. David verrät den Namen des Mannes, der hinter ihm her ist: Lewis Black. Weil Victoria befürchtet, David an Emily zu verlieren, verrät sie Emilys wahre Identität an einen von Lewis Blacks Informanten. Nolan kommt auf seinen Deal mit Margaux zurück, die Polizeiakte von Louise illegal zu öffnen, nachdem diese ihm ins Gewissen geredet hat. Für Margaux kommt es noch dicker, denn die Sache mit ihrer Trennung von Daniel verkompliziert sich massgeblich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Karin Gist Kamera: Cynthia Pusheck Altersempfehlung: ab 16

