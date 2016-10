ARTE 01:20 bis 04:05 Dokumentation Whores' Glory D, A 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sie leben in Thailand, Bangladesch und Mexiko, und sie leben von der Prostitution. Der Filmemacher Michael Glawogger hat die Frauen bei ihrer Arbeit beobachtet, hat sie zu Wort kommen und ihre Geschichten erzählen lassen und ihnen so eine individuelle Identität gegeben. "Whores' Glory" ist ein filmisches Triptychon zur Prostitution, ein Film über arbeitende Frauen an drei Schauplätzen. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen und gehören unterschiedlichen Religionen an. Da sind die jungen, schönen Frauen, die sich im "Fish Tank" in Bangkok hinter einer Scheibe zur Schau stellen, um dann ihren Freiern ein wenig Glück zu verkaufen. In Bangladesch werden die Prostituierten in ihr Schicksal hineingeboren oder in ein Prostituierten-Ghetto, einen eigenen Stadtteil, verkauft ein anderes Leben scheint unmöglich. Und in Mexiko ist die Endstation jener Frauen die "zona de tolerancia", ein Ort, an dem sie mit Drogen und Prostitution überleben eng umschlungen mit Santa Muerte, dem heiligen Tod. Der Dokumentarfilm gibt jeder Frau ihren eigenen Raum, lässt sie ihre Geschichten erzählen von Sehnsüchten und Hoffnungen, von der Bitterkeit, aber auch von raren Momenten der Freude ihrer eigenen, aber auch der, für die ihre Freier bezahlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whores' Glory Regie: Michael Glawogger