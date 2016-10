ARTE 22:40 bis 23:35 Abenteuerserie Sturm über Portugal Nach der Schlacht F, P 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 1810 wird Portugal von den französischen Truppen Napoleons unter General Masséna bedroht. Erst als sich die britische Armee unter dem Kommando von General Wellington auf die Seite der Portugiesen stellt, können die gemeinsamen Truppenverbände den Franzosen einen harten Schlag versetzen und sie vorerst zurückdrängen. Doch der Sieg geht mit schweren Verlusten einher. Das Regiment von Sergeant Francisco Xavier und Soldat Zé Maria zieht ins englische Feldlager. Dort muss Francisco Xavier der jungen Britin Maureen vom Tod ihres Mannes berichten und ist berührt von der Schönheit der hilflosen Frau. Im evakuierten Coimbra findet der schwer verletzte portugiesische Leutnant Pedro de Alencar gerade noch rechtzeitig Zuflucht vor den Franzosen. In der verlassenen Stadt quartiert sich der französische General Masséna samt Gefolge bei der großbürgerlichen Familie Schweitzer ein, die trotz der Not der Bevölkerung hemmungslos den Vorzügen des Salonlebens frönt. Einzig der englische Major, Jonathan Foster, scheint über den Ausgang der Flucht unbesorgt. Ahnt er etwas von dem militärischen Geheimnis, das General Wellington hütet? Sollten die sagenhaften Verteidigungsbauwerke bei Torres Vedras tatsächlich existieren, und können sie den Franzosen Einhalt gebieten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (General Wellington) Nuno Lopes (Sergent Francisco Xavier) Jemima West (Maureen) Melvil Poupaud (General Masséna) Carloto Cotta (Leutnant Pedro de Alencar) Marcello Urgeghe (Major Jonathan Foster) Michel Piccoli (Léopold Scheitzer) Originaltitel: As Linhas de Torres Vedras Regie: Valeria Sarmiento Drehbuch: Carlos Saboga Kamera: André Szankowski Musik: Jorge Arriagada

