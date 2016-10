ARTE 21:00 bis 21:50 Abenteuerserie Indischer Sommer GB, MAL 2015 2016-10-08 23:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der große Tag ist gekommen: Der britische Vizekönig Lord Willingdon kommt nach Simla, um seine Residenz zu beziehen. Doch auch ein Abschied steht an. Eugene Mathers will noch am selben Tag mit seiner Schwester Madeleine abreisen, denn er ist fest davon überzeugt, dass Ralph seine Schwester nur ausnutzt und nicht wirklich an ihr interessiert ist. Ralph scheint zunächst tatsächlich nicht traurig über die Abreise der beiden zu sein. Doch als ihm der Vizekönig in einer privaten Unterredung zu einem seriösen Lebenswandel rät, bittet er Madeleine, bei ihm zu bleiben, und beschließt, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Bei einer Dinner-Party mit dem Vizekönig erfährt Aafrin, dass Inspektor Rowntree nach dem Dokument sucht, das er bei der Zeugenbefragung gestohlen hat. Aafrin gerät in Panik und bittet Alice um Hilfe. Sie soll seiner heimlichen Freundin Sita einen Brief überbringen, in dem Aafrin seine Schwester Sooni bittet, das Dokument zu vernichten. Doch Sita leitet die Nachricht nicht weiter - Währenddessen nimmt Cynthia Ian McLeod unter ihre Fittiche, denn dessen Onkel stirbt nach seinem Herzinfarkt auf dem Weg zurück nach Großbritannien. Ramu Sood fordert nun das geliehene Geld zurück. Auch die Teeplantage wird verpfändet und fällt an Sood. McLeod ist verzweifelt, doch Sood macht ihm ein verlockendes Angebot, von dem Cynthia aber vehement abrät - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikesh Patel (Aafrin Dalal) Henry Lloyd-Hughes (Ralph Whelan) Jemima West (Alice Whelan) Alexander Cobb (Ian McLeod) Julie Walters (Cynthia Coffin) Patrick Malahide (Lord Willingdon) Richard McCabe (Stafford Armitage) Originaltitel: Indian Summers Regie: Anand Tucker Drehbuch: Paul Rutman Kamera: David Higgs Musik: Stephen Warbeck