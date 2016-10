ARTE 05:15 bis 06:00 Musik Edvard Grieg - Peer Gynt und das Klavierkonzert Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 / Edvard Grieg: Auszüge aus der ersten Suite des "Peer Gynt" F 2014 2016-10-10 05:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Unter dem charismatischen Dirigenten Tugan Sokhiev entführt das Orchestre National du Capitole de Toulouse zunächst in die stimmungsvolle Welt des "Peer Gynt" mit der ersten Suite von Edvard Grieg. Beim anschließenden Klavierkonzert a-Moll op.16 arbeitet der junge russische Dirigent erstmals mit der georgischen Pianistin Khatia Buniatishvili zusammen, die mit ihrem zupackenden und zugleich überraschend melodischen Spiel Griegs Stück eine besondere Ausstrahlung verleiht. Mit Beginn der Saison 2012/2013 trat Tugan Sokhiev sein Amt als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Deutschen Sinfonie-Orchesters Berlin (DSO Berlin) an. Im Januar 2014 wurde er außerdem zum Musikdirektor des Bolschoi-Theaters und als Chefdirigent des Bolschoi-Orchesters in Moskau berufen. Bereits seit 2008 ist er Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Orchestre National du Capitole de Toulouse. Auch mit dem Mariinski-Theater in Sankt Petersburg und dem Londoner Philharmonia Orchestra verbindet ihn eine regelmäßige künstlerische Partnerschaft. Khatia Buniatishvili, geboren am 21. Juni 1987, wuchs in Georgien auf. Sie verfügt über ein absolutes Gehör, so wurde bereits sehr früh ihre Begabung erkannt und sie als Wunderkind mit erst sechs Jahren Solistin. Mit zehn Jahren bekam sie erste Einladungen zu Gastspielen in die Schweiz, nach Holland, Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Österreich, Russland, Israel und in die USA. Große Anerkennung erhielt Khatia Buniatishvili 2012 mit dem Echo Klassik als beste Newcomerin des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khatia Buniatishvili (Klavier) Gäste: Gäste: Khatia Buniatishvili Originaltitel: "Peer Gynt" et le "concerto pour piano" de Grieg Regie: Jean-Pierre Loisil Musik: Edvard Grieg

