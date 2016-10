Von Kindesbeinen an haben die Freunde Rafe (Ben Affleck) und Danny (Josh Hartnett) davon geträumt, Piloten zu werden. Als Soldaten sind sie bei der US Air Force gelandet. Schon bei der Musterung hat sich Rafe in die Krankenpflegerin Evelyn (Kate Beckinsale) verliebt. Kurz darauf wird er von Captain Doolittle (Alec Baldwin) in die Eagle Squadron aufgenommen, eine Eliteeinheit der britischen Royal Air Force im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht. Für Danny und Evelyn, die beide auf Pearl Harbor stationiert sind, beginnt eine bange Zeit. Als Rafe bei einem Einsatz über dem Ärmelkanal abgeschossen und vermisst wird, kommen sich Danny und Evelyn in der Angst und Trauer um den gemeinsamen Freund näher. Sie werden ein Liebespaar. Aber Rafe hat den Absturz überlebt und kehrt zurück. Bald darauf greifen die Japaner Pearl Harbor an. Superstar Ben Affleck hat seine Filmprojekte schon immer geschickt zwischen Independent-Filmen und Blockbustern ausgewählt. Das Kriegsepos "Pearl Harbor" gehört sicher zu seinen teuersten Filmen. Afflecks Gegenspieler in "Pearl Harbor", Frauenliebling Josh Hartnett, spielte im selben Jahr in Ridley Scotts "Black Hawk Down" wieder einen US-Soldaten, diesmal im Somalia des Jahres 1993. Die Frau ihrer Träume gibt "Underworld"-Star Kate Beckinsale. Mit Knallern wie "Bad Boys", "The Rock" und "Armageddon" legte Regisseur Michael Bay das solide Action-Fundament seiner Karriere, das auch seinem Kriegsepos "Pearl Harbor" anzusehen ist. Zuletzt liess er mit den "Transformers"-Blockbuster die Kinokassen klingeln. In Google-Kalender eintragen