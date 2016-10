National Geographic 03:35 bis 04:25 Dokumentation Die Rätsel der Bibel David und Salomo USA 2006 2016-10-19 06:00 Stereo 16:9 Merken David, so schreibt die Bibel, war der zweite König Israels, Salomo der dritte Herrscher des vereinigten Königreichs. Doch waren beide auch historische Personen - oder muss man in ihnen vielmehr mythische Helden der Heiligen Schrift sehen, die nicht realer waren als der sumerische Urkönig Gilgamesch oder Griechenlands Herkules? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Bible

