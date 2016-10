National Geographic 22:00 bis 22:50 Dokumentation Drogen im Visier Ecstasy USA 2011 2016-10-07 09:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei vielen Clubbern gilt Ecstasy als die ultimative Partydroge. Populär wurden die bunten Pillen mit dem umstrittenen Wirkstoff MDMA durch die Acid-House-Bewegung Ende der 80er Jahre - und entwickelten sich in Raverkreisen schnell zur beliebtesten Droge für exzessive Techno-Partys mit Gute-Laune-Garantie. "Teile" oder "E"s, wie Ecstasy in der Szene häufig genannt werden, haben im besten Fall tatsächlich eine aufputschende und euphorisierende Wirkung, die die ganze Nacht anhält. Dagegen kommt es bei Konsumenten häufig zu unangenehmen Veränderungen der Wahrnehmung und Angstzuständen, die im schlimmsten Fall in einer Depression enden. Auch Herzrhythmusstörungen, Leber- und Nierenschäden sowie Kreislaufkollaps sind oft Folgen des Ecstasy-Konsums. "Drogen im Visier" taucht ein die Welt des MDMA und zeigt, warum die Faszination für die Pillen trotz der von ihnen ausgehenden Gefahren seit über zwei Jahrzehnten ungebrochen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

