National Geographic People 21:00 bis 21:45 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Die einzige Chance USA 2014 2016-10-06 01:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Frühling in den Appalachen geht stets einher mit Regen und Stürmen - sehr zum Ärger von Tony und Amelia. Ihr selbsterrichtetes Wassersystem wurde durch ein Unwetter schwer beschädigt. Thorn wiederum ist froh, dass die Temperaturen nicht mehr so eisig sind. Er hat sich sogar ein neues Haustier zugelegt: eine Ziege, die als Proteinlieferant für ihn und seine Tochter dienen soll. In Kalifornien bekommt Gabriel endlich professionelle Hilfe, um seine Jagdtechnik zu verbessern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die