National Geographic People 20:15 bis 21:00 Reportage Gok's Chinese Takeaway London SIN 2016 2016-10-06 00:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Das spannende Finale von Gok Wans kulinarischer Weltreise ist gekommen: Der britische Modeexperte, Buchautor und Fernsehmoderator hat seine Recherchen nach dem individuellen Kochstil internationaler chinesischer Gemeinden abgeschlossen. Zurück in London ist es Zeit für sein Resümee. Wie haben chinesischstämmige Köche in Europa, Australien und anderen Teilen der Welt die traditionelle chinesische Küche weiterentwickelt? Gok hat seine Antwort gefunden und zelebriert sie mit einem Festessen aus den besten Kochideen, die er in den vergangenen Wochen kennengelernt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gok's Chinese Takeaway

