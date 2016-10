National Geographic People 09:15 bis 10:00 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Seidenäffchen in Not USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Das siebenjährige Kaninchen Nautilus wird von seinen beiden aufgebrachten Besitzern mit einer schlimmen Fußverletzung in die Klinik gebracht. Nach Dr. Ks Diagnose handelt es sich um eine komplizierte Fraktur. Eine Operation ist somit unumgänglich. Später bekommt es die Veterinärin mit einem nicht minder kniffligen Fall zu tun: Ein Seidenäffchen verhält sich plötzlich ohne erklärbaren Grund ziemlich merkwürdig und die Besitzer können sich keinen Reim darauf machen. Dr. K beschließt, eine Computertomographie durchzuführen, um sich Klarheit zu verschaffen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

