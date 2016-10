National Geographic Wildlife 03:20 bis 04:10 Dokumentation Animal Fight Club Revierkämpfe GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Rentiere sind eigentlich friedliche Wesen. Doch wenn sie in Not geraten, wissen sie sich zu verteidigen - wenn es sein muss, bis aufs Blut. Als Waffe nutzen sie dabei ihr mächtiges Geweih. Die Folgen für den Gegner sind oft tödlich, wie "Animal Fight Club" zeigt. Ein Dachs wiederum trifft im Yellowstone National Park auf einen Fuchsvater, der seine Jungen um jeden Preis vor den Klauen des Jägers bewahren will. Auf Krawall gebürstet sind auch zwei Siamesische Kampffische in Thailand. Sie liefern sich ein bizarres Duell - und das ist erst dann entschieden, wenn einer von beiden tot ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 404 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 199 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 144 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 134 Min.