Raubtiere hautnah Anpassung

An Berghängen, an Waldesrändern, an den Küsten der Ozeane oder an Flussufern enden oftmals auch die Jagdgebiete der Raubtiere. In diesen Gebieten sind die Jäger gezwungen, sich zu spezialisieren, neue Strategien und eine unglaubliche Willensstärke zu entwickeln. In dieser Episode wird unser Wissen über einige der bekanntesten Raubtiere auf den Kopf gestellt - und wir werden einige erstaunliche Fleischfresser kennenlernen. Wir werden Zeuge einer bemerkenswerten Selbstlosigkeit unter afrikanischen Löwen, treffen Raubvögel, die für ihr Abendessen tanzen, und wir sehen Meeressäuger, die an Land jagen. In den Grenzregionen, in denen sie leben, ist nichts so, wie es scheint - und die Raubtiere, die in diesen Gebieten leben, müssen jeden Tag aufs Neue über sich selbst hinauswachsen.

Originaltitel: Secret Life of Predators
GB 2011