National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Horrible Hounds of the UK USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan ist weltweit im Einsatz, um die Harmonie zwischen genervten Hundebesitzern und ihren mal mehr, mal weniger renitenten Vierbeinern wiederherzustellen. Diesmal zieht es ihn nach Großbritannien, wo einige besonders schwierige Fälle darauf warten, geknackt zu werden. Da ist zum einen eine Rasselbande von mehreren Jack-Russell-Terriern, deren junger Besitzer sichtlich überfordert ist, die temperamentvolle Hundemeute unter Kontrolle zu halten. Danach geht es weiter nach Buckinghamshire, wo ein rumänischer Straßenhund ein liebevolles neues Zuhause gefunden hat. Dummerweise übertreibt er es nicht nur mit der Revierverteidigung, sondern hat auch seine neuen Besitzer schon das eine oder andere Mal gebissen. Und schließlich reagiert Cesar auf einen Hilferuf aus Liverpool, wo ein bissiger Dalmatiner Probleme bereitet. Das Tier ist so unberechenbar, dass seine Besitzer sich nicht mehr trauen, mit ihm vor die Tür zu gehen. Doch Cesar wäre nicht Cesar, gelänge es ihm nicht, aus dem Wüterich einen friedlichen und wohlerzogenen Hausgenossen zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

