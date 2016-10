National Geographic Wildlife 08:55 bis 09:40 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Wilde Antarktis NZ 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim Thema Antarktis denken viele direkt an Kälte, Schnee und Eis. Dabei hat der gigantische Südkontinent weitaus mehr zu bieten: Trotz der rauen klimatischen Bedingungen zählt die Landschaft am Südpol zu den faszinierendsten der Erde und beheimatet eine Vielzahl unterschiedlicher Spezies. Pinguine, Sturmvögel und Robben sind in dieser einzigartigen Welt ebenso zu Hause wie Buckelwale und Orcas. "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" dringt ins Ewige Eis vor und zeigt die Antarktis von einer nie gesehen Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 246 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 102 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 66 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 46 Min.