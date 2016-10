National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Drei kleine Chihuahuas mit großen Problemen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Eileen Davidson ist in den USA ein bekannter Soap-Opera-Star. Doch ihr Leben ist nicht immer einfach: Ihr Hund beißt Eileens Sohn Jesse und erschreckt seine Freunde. Ob es Cesar gelingt, das Tier zur Räson zu bringen? Ein recht seltsames Verhalten legt auch der Jack Russel Terrier von Alex Tillson an den Tag. Der gute Elvis hat die Angewohnheit, immer dann einen guten Meter hochzuspringen, wenn der Müllzerkleinerer in der Küche eingeschaltet wird. Schließlich hat der Wildhüter Jim Stolis Probleme mit seinem schwarzen Labrador Jack: Sobald Jack auf glattem Boden laufen soll, reagiert er verängstigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 365 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 125 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 125 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 125 Min.