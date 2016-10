Disney XD 01:35 bis 01:55 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Folge: 33 Mein Haus, dein Haus USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Leo und seine Mutter Tasha ziehen bei Tashas neuem Ehemann Donald ein. Donald ist Wissenschaftler und Erfinder. Leo entdeckt, dass in Donalds unterirdischem Labor drei "biomechanische" Wesen leben: Adam, Chase und Bree. Leo freundet sich mit ihnen an, was große Auswirkungen auf sein Leben sowie auf das von Donald und Tasha hat. In der 2. Staffel lernen Adam, Bree und Chase mehr über ihre bionischen Fähigkeiten, während sie als normale Teenager mit Leo zusammen die Highschool besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Maile Flanagan (Principal Perry) Joey Logano (Himself) J.T. Neal (Clayton Herrington) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzales Drehbuch: Ken Blankstein, Julia Miranda Kamera: Michael Franks Musik: Bert Selen